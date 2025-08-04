УЕФА оштрафовал «ПСЖ» за поведение фанатов в финале Лиги чемпионов

УЕФА оштрафовал «Пари Сен-Жермен» на €148 тыс. за поведение болельщиков клуба в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Sport.es.

В финальном матче французский клуб разгромил миланский «Интер» со счётом 5:0 и впервые стал победителем главного клубного турнира Европы. Празднуя победу, часть болельщиков выбежала на поле, использовала пиротехнику и бросала предметы.

По информации источника, клубу выписали сразу несколько штрафов: €100 тыс. — за выход на поле и зажигание файеров, €30 тыс. — за бросание предметов, €10 тыс. — за распространение несоответствующего спортивному мероприятию сообщения и дискредитацию УЕФА, ещё €8 тыс. — на возмещение нанесенного ущерба.