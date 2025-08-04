Родители смогут блокировать аккаунты подростков в TikTok и следить за их действиями

TikTok активировал новые функции усиленного родительского контроля. Об этом сообщил портал TechCrunch.

Среди нововведений — функция Pairing, которая позволяет связать аккаунт родителя с аккаунтом подростка в возрасте 16–17 лет. Благодаря этому взрослые смогут настраивать параметры безопасности, в том числе блокировать нежелательные аккаунты, которые просматривает подросток. Кроме того, родители будут получать уведомления, если несовершеннолетнее чадо опубликует публичное видео, историю или фотографию. В TikTok отмечают, что это поможет взрослым быть в курсе активности ребёнка на платформе.

Также родители смогут отслеживать, какие настройки конфиденциальности выбрал подросток, в частности — разрешена ли загрузка его контента и доступен ли другим список подписок.

Ранее TikTok уже ввёл ограничения для пользователей младше 18 лет. Подросткам запретили использовать бьюти-фильтры, меняющие внешность. По данным компании, такие фильтры способствуют формированию у молодёжи, особенно у девочек, критического отношения к собственной внешности.

Кроме того, TikTok объявил о намерении запретить на платформе регистрацию детей младше 13 лет.