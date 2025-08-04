Рабаб Фатима: Туркменистан проявил «непоколебимую приверженность» в организации конференции ООН

В Авазе состоялась церемония поднятия флагов и официального открытия Третьей Конференции ООН развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).

Высокий представитель ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима в своих публикациях на странице в социальной сети X выразила благодарность туркменскому правительству за организацию мероприятия. По ее словам, она испытывает «глубокую признательность правительству Туркменистана за его выдающееся лидерство, непоколебимую приверженность и щедрое гостеприимство».

В церемонии передачи площадки конференции приняли участие Высокий представитель ООН и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Во время мероприятия флаг ООН был поднят рядом с государственным флагом Туркменистана, что, как отметила Рабаб Фатима в своем сообщении, стало «символом единства, солидарности и общей приверженности» 32 стран-участниц.

Представитель ООН также подчеркнула в своих публикациях важность совместных усилий всех участников конференции, поблагодарив «развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, коллег из ООН и всех партнеров за их неустанные усилия». Завершая свое сообщение, она написала: «LLDC3 здесь. Пусть этот импульс несет нас вперед!»