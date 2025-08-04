Президент Узбекистана посетит с рабочим визитом Туркменистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4-5 августа посетит Туркменистан с рабочим визитом по приглашению Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев примет участие в работе Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие пройдет в Национальной туристической зоне «Аваза».

В конференции также примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных и региональных организаций.

В повестку дня включены вопросы развития международного сотрудничества в области укрепления транспортной взаимосвязанности и упрощения процедур торговли, экономической трансформации, повышения устойчивости к изменению климата и экологическим вызовам, достижения прогресса в реализации Целей устойчивого развития. По итогам конференции планируется принять Авазинскую политическую декларацию и программу действий.

В рамках пребывания в Туркменистане Мирзиёев также примет участие в мероприятии, посвященном подготовке седьмой консультативной встречи глав государств Центральной Азии, и проведет ряд двусторонних переговоров, добавили в его пресс-службе.