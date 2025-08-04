Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Генсеком ООН Антониу Гутерришем

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в аэропорту Туркменбаши. Гутерриш прибыл в страну для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Как сообщает TDH, Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовав Генерального секретаря ООН, отметил, что рад видеть его на священной туркменской земле.

В ходе встречи Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что единогласное принятие на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о проведении конференции демонстрирует высокий авторитет Туркменистана на международной арене.

Генсек ООН сказал, что для него большая честь принимать участие в Международном форуме общечеловеческого значения, проводимом в Туркменистане, следующем по пути гармоничного развития.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил особую значимость обмена мнениями по важным вопросам развития государств, не имеющих выхода к морю. Он подчеркнул, что организация форума высокого уровня под эгидой ООН рассматривается как всеобщее доверие, оказанное Туркменистану. Также было акцентировано внимание на символичности проведения конференции в год 30-летия обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и 80-летия основания ООН.

В ходе беседы стороны выразили уверенность, что договоренности, достигнутые по итогам конференции, окажут позитивное влияние на экономику стран мира и будут способствовать развитию транспортно-логистической сферы.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Антониу Гутерриша за усилия по проведению в Туркменистане форума мирового уровня и пожелал успехов в работе конференции.