В Туркменистане вышел в свет 7-й номер электронного журнала «Молодежь с Аркадагом»
В Туркменистане вышел в свет седьмой выпуск электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar» («Молодежь с Аркадагом»), издаваемого при Центральном совете Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.
В новом номере представлены материалы, посвящённые тематическим мероприятиям в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдёт в Национальной туристической зоне «Аваза», сообщает ТДХ.
В преддверии нового учебного года в выпуске также опубликован материал, отражающий духовную атмосферу начала учебного процесса и особенности вступительных экзаменов.
Статья на английском языке посвящена развитию строительной отрасли страны. Интерес вызовут материалы о ценности туркменского дутара и историческом значении ахалтекинских скакунов.
В журнале опубликованы статьи молодых учёных, поднимающих важные научные вопросы.
По традиции, на последних страницах выпуска представлен новый победитель конкурса «Ýaş waspçy».
В издании имеется объявление о том, что, продолжается приём заявлений на соискание Молодёжной премии Туркменистана.