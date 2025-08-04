В Туркменистане вышел в свет 7-й номер электронного журнала «Молодежь с Аркадагом»

В Туркменистане вышел в свет седьмой выпуск электронного журнала «Arkadagly Ýaşlar» («Молодежь с Аркадагом»), издаваемого при Центральном совете Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.

В новом номере представлены материалы, посвящённые тематическим мероприятиям в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая пройдёт в Национальной туристической зоне «Аваза», сообщает ТДХ.

В преддверии нового учебного года в выпуске также опубликован материал, отражающий духовную атмосферу начала учебного процесса и особенности вступительных экзаменов.

Статья на английском языке посвящена развитию строительной отрасли страны. Интерес вызовут материалы о ценности туркменского дутара и историческом значении ахалтекинских скакунов.

В журнале опубликованы статьи молодых учёных, поднимающих важные научные вопросы.

По традиции, на последних страницах выпуска представлен новый победитель конкурса «Ýaş waspçy».

В издании имеется объявление о том, что, продолжается приём заявлений на соискание Молодёжной премии Туркменистана.