В посольстве Туркменистана состоялась встреча с генсеком Торгово-промышленной палаты Лахора

В посольстве Туркменистана в Исламабаде 1 августа состоялась встреча с представителями Торгово-промышленной палаты Лахора во главе с генеральным секретарём Шахидом Халилом.

Как сообщается на сайте туркменского дипведомства, в ходе встречи обсуждались перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном.

Особое внимание было уделено установлению прямых деловых контактов между представителями частного сектора, созданию благоприятных условий для налаживания устойчивых деловых связей, а также участию в совместных отраслевых выставках, инвестиционных форумах и бизнес-миссиях.

Стороны подчеркнули важность активного обмена опытом и информацией между торговыми палатами, бизнес-ассоциациями и предпринимателями обеих стран.

Было отмечено, что Туркменистан обладает значительным торговым, экономическим, транспортным и логистическим потенциалом, а его стратегическое географическое положение делает страну ключевым транзитным и энергетическим мостом между Центральной и Южной Азией.

В этом контексте были отмечены возможности для сотрудничества в области транспорта, развития инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, а также текстильной и химической промышленности.

Стороны подтвердили свою приверженность развитию устойчивого, взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, отмечает источник.