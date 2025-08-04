В НТЗ «Аваза» стартовала Третья Конференция ООН по развивающимся странам без выхода к морю

В Национальной туристической зоне «Аваза» сегодня прошла церемония поднятия флагов, ознаменовавшая открытие Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает TDH.

В торжественной церемонии приняли участие представители официальных делегаций Туркменистана и Организации Объединённых Наций. В рамках мероприятия были подняты флаги принимающей страны и ООН, что символически обозначило начало работы конференции.

Проведение столь масштабного международного форума в Туркменистане приобретает особое значение в контексте двух важных юбилеев: 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и 80-летия основания Организации Объединённых Наций.

В конференции принимают участие главы многих государств, а также руководители и представители международных организаций. Мероприятие направлено на обсуждение вопросов устойчивого развития, включая энергетику, транспорт, экологию и охрану окружающей среды.