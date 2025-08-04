Антониу Гутерриш прибыл в Туркменбаши для участия в конференции ООН

3 августа Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл с рабочим визитом в город Туркменбаши для участия в третьей конференции по развивающимся государствам, не имеющим выхода к морю, которая пройдет в национальной туристической зоне Аваза, сообщает новостная программа «Ватан».

Самолет главы ООН приземлился в международном аэропорту Туркменбаши, где состоялась встреча Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как мы сообщали ранее, Национальная туристическая зона «Аваза» принимает участников Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и других гостей. В Международном аэропорту Туркменбаши участников форума встречают в лучших традициях национального туркменского гостеприимства.