Частный сектор Туркменистана демонстрирует успехи в цифровизации и инновациях

Туркменский частный сектор демонстрирует заметные успехи в сфере цифровизаций и инноваций.

Как сообщает ТДХ, в претворении в жизнь планов по цифровизации государственных торговых предприятий в Ашхабаде задействованы специалисты предприятия «Agzybirlik tilsimaty», основанного «Центром компьютерных технологий» Министерства торговли и внешнеэкономических связей страны совместно с ведущими китайскими компаниями «Hengsheng Lianhua Investment Management Co. Ltd.» и «Tongfang Hongkong Limited».

Производимое под товарным знаком «Agzybirlik tilsimaty» оборудование, в том числе компьютеры с сенсорными экранами, чековые принтеры, штрих-код принтеры и сканеры, позволяют контролировать организацию торговли в автоматическом режиме.

Туркменское предпринимательство не ограничивается традиционными сферами деятельности. Всё больше компаний инвестируют в инновационные проекты, способствующие устойчивому развитию, в том числе по внедрению энергоэффективных технологий, развитию возобновляемых источников энергии, производству экологически чистой продукции и использованию ресурсосберегающих методов.

Например, в сфере сельского хозяйства фермеры активно применяют передовые агротехнологии, системы капельного орошения и органические методы земледелия, что позволяет не только увеличить урожайность, но и рационально использовать водные ресурсы.

В промышленном секторе растёт число предприятий, внедряющих стандарты экологического менеджмента и сокращающих объёмы отходов.