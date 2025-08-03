Туркменские предприниматели активно участвуют в реализации социальных проектов, поддерживая образование, здравоохранение и культуру. Это свидетельствует о формировании в стране социально ответственного бизнеса, который осознаёт свою роль в развитии общества и вносит вклад в решение приоритетных задач, содействуя тем самым достижению Целей устойчивого развития ООН, сообщает ТДХ.

По линии сотрудничества с ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНКТАД и другими структурами ООН, туркменские предприниматели получают доступ к передовым знаниям, технологиям и лучшим мировым практикам. Это способствует повышению конкурентоспособности их продукции и расширению возможностей для выхода на новые рынки.

Программы по развитию женского предпринимательства, инновационных проектов, поддержке стартапов являются ярким примером такого взаимодействия.

Участие в международных выставках, форумах и торговых миссиях, организованных при поддержке ООН, позволяет туркменским компаниям налаживать прямые контакты с потенциальными партнёрами и инвесторами со всего мира. Это способствует диверсификации экспортной номенклатуры и увеличению объёмов внешнеторгового оборота.

В числе важных направлений внешней торговли – постоянное совершенствование торговых операций в соответствии с международными нормами, внедрение современных технологий и цифровой системы в работу.

Подтверждением тому служит подписание в марте 2024 года Меморандума о взаимопонимании между Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках регионального проекта «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии».

Международные деловые отношения страны получили конкретизацию в ряде подписанных соглашений и установлении партнёрских связей с мировыми бизнес-кругами, а также в открытии торговых представительств и торговых домов за рубежом.