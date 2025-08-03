Туркменистан принимает участие в чемпионате Азии по борьбе кураш

Сборная Туркменистана по борьбе кураш принимает участие в чемпионате Азии. Турнир проходит в южнокорейском городе Геосан.

В соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из свыше 20 стран азиатского континента в различных возрастных категориях – среди кадетов, юниоров и взрослых.

Накануне в спортивном комплексе состоялась официальная церемония открытия чемпионата. В ней принял участие посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев.

Трансляция чемпионата ведется на официальном YouTube-канале Международной ассоциации кураш.

Соревнования продлятся несколько дней, в течение которых будут определены сильнейшие борцы континента в различных весовых и возрастных категориях. В последние годы туркменские борцы по курашу стабильно входят в число призеров международных соревнований.