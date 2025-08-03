Туркменистан встречает участников конференции ООН LLDC3

Национальная туристическая зона «Аваза» принимает участников и гостей Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3). Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В международном аэропорту Туркменбаши участников форума встречают в соответствии с национальными традициями туркменского гостеприимства. Торжественная атмосфера царит как в самом приморском городе, так и в туристической зоне «Аваза» – об этом свидетельствуют праздничное оформление улиц, баннеры и приветственные надписи.

В рамках конференции запланирована обширная программа, включающая политико-дипломатические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные мероприятия. Состоятся деловые встречи, тематические выставки и национальные дни центральноазиатских государств.

Проведение конференции приобретает особое значение в связи с объявлением 2025 года «Международным годом мира и доверия», 30-летием нейтралитета Туркменистана и 80-летием образования ООН. Это подчеркивает приверженность Туркменистана принципам мирного сосуществования и международного сотрудничества.

Цель встречи в «Авазе» – создание площадки для поиска эффективных решений и налаживания партнерских связей, которые помогут развивающимся странам без выхода к морю преодолеть существующие трудности и реализовать свой потенциал.

В программе форума – обсуждения по вопросам наземного транспорта и связи, молодежной политики, устойчивой энергетики, циркулярной экономики. Особое внимание будет уделено культурно-гуманитарным мероприятиям, включая концерт дружбы и национальные дни стран Центральной Азии.