Робот-андроид поступил в аспирантуру Шанхайской академии для изучения китайской оперы

Робот-андроид Xueba зачислен в аспирантуру Шанхайской театральной академии на направление «драма и кино», где в течение четырёх лет будет изучать традиционное сценическое искусство, включая китайскую оперу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Xueba станет участником исследовательского проекта академии, направленного на интеграцию искусственного интеллекта в сферу искусства. Его наставником будет профессор Ян Цинцин, а начало занятий запланировано на 14 сентября. Робот уже получил виртуальный студенческий билет.

Андроид был создан Шанхайским университетом науки и технологий совместно с компанией DroidUp Robotics. Его имя — популярное китайское сленговое выражение, обозначающее «ботаника» или «отличника». Внешне Xueba напоминает молодого мужчину в очках и способен воспроизводить мимику человека.

По данным издания, робот свободно общается на китайском языке. В соцсетях Xueba даже «пошутил»: «Профессор Ян сказала, что если я не получу высшее образование, меня передадут в дар музею».

Ранее человекоподобные роботы уже появлялись в различных сферах — от московских МФЦ до американских научных лабораторий. Новый проект в Китае может стать ещё одним шагом на пути к симбиозу технологий и культуры.