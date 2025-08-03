Президент Казахстана примет участие в LLDC3 в Туркменистане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая пройдет 5-8 августа в Национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«5 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конференции примут участие главы 32 государств, руководители правительств, делегации стран-членов ООН, Генеральный секретарь Организации и его заместители. К работе также присоединятся представители международных и региональных организаций, законодательных органов, финансовых институтов, общественных объединений и частного сектора.

В местах проведения конференции развернут тематические выставки, включая экспозиции, подготовленные туркменской стороной. Запланированы национальные дни государств Центральной Азии, культурные выступления и гала-концерт с участием деятелей культуры и искусства.