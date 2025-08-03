Представители Туркменистана примут участие в Летней школе белорусского языка и культуры «Пад светлым іменем Купалы», которая пройдет с 4 по 15 августа на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Как сообщает belta.by, летняя школа соберет более 20 преподавателей и студентов из трех стран — России, Казахстана и Туркменистана.

Проект реализуется уже в пятый раз, и с каждым годом число заинтересованных в занятиях растет, расширяется программа.

В обучающей программе — знакомство с белорусской фразеологией, паремиологией (изучение пословиц и поговорок), терминологией. Будут проводится занятия по истории, культуре Беларуси, посвященные историко-культурным ценностям, белорусской живописи.

Участники совершат познавательные экскурсии в Мирский и Несвижский замки, храм во Вселюбе в Новогрудском районе, где пройдет мастер-класс по выпечке традиционного белорусского хлеба на закваске, отмечает источник.