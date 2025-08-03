На форум ООН в Авазу «Туркменскими авиалиниями» прибудут более 2000 гостей

В Международный аэропорт Туркменбаши продолжают прибывать зарубежные делегации – участники Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Одними из первых в Авазу чартерными рейсами прибыли делегации из Узбекистана и Азербайджана.

На сегодняшний день выполнено уже 3 чартерных рейса. В период проведения конференции в Международном аэропорту Туркменбаши ожидается 30 чартерных рейсов.

Помимо этого, ожидается прибытие более 2000 гостей регулярными рейсами Открытого акционерного общества «Авиалинии Туркменистана».

Как мы сообщали ранее, Национальная туристическая зона «Аваза» принимает участников Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и других гостей. В Международном аэропорту Туркменбаши участников форума встречают в лучших традициях национального туркменского гостеприимства.