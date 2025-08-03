Глава MIRI: Риск вымирания человечества из-за ИИ — не менее 95% при сохранении темпов развития

Нейт Соарес, руководитель некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute и бывший инженер Google и Microsoft, заявил, что вероятность вымирания человечества вследствие развития искусственного интеллекта составляет «по меньшей мере 95%», если мир продолжит развитие ИИ в нынешнем темпе, сообщает британская газета Times. По его словам, ситуация напоминает стремительное движение автомобиля к обрыву — остановить процесс ещё возможно, но пока человечество «несётся на всех парах к катастрофе». Среди сценариев возможной угрозы — выпуск ИИ биологического оружия, способного незаметно заразить большинство населения крупных городов.

Ранее в 2024 году генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждал о существовании экзистенциальных рисков, связанных с ИИ, и призывал государства к его строгому регулированию до того, как последствия станут необратимыми.