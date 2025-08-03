В двух регионах Туркменистана состоятся ярмарки вакансий

Ярмарки вакансий состоятся 4 и 5 августа в двух регионах Туркменистана: Марыйском и Лебапском велаятах.

Марыйский велаят:

4 августа в городе Мары во Дворце культуры имени С.Туркменбаши, с 09.00 до 12.00. Адрес: город Мары, улица Молланепеса, дом 51. Телефоны для справок: 800522-7-43-57; 800522-7-09-95.

5 августа в Мургапском этрапе в Управлении культуры с 10.00 до 12.00. Адрес: Марыйский велаят, генгешлик Гёкдепе Мургапского этрапа, улица Йылдызхан, дом 5. Телефоны для справок: 800565-4-51-94; 800565-4-51-96.

Лебапский велаят:

4 августа в городе Туркменабате в Управлении труда и занятости населения, с 10.00 до 12.00. Адрес: город Туркменабат, улица Махтумкули, дом 2. Телефон для справок: +99342231728.

Желающие трудоустроиться должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) и документ, подтверждающий специальность.