У туркменского футбола большое будущее – эксперт ФИФА

У футбола в Туркменистане большое будущее, заявила технический эксперт ФИФА Светлана Кашуба. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Туркменистана.

Как сообщалось ранее, в Ашхабаде стартовали учебные курсы для подготовки тренеров категории «С». Программа обучения рассчитана на получение лицензии, дающей право тренировать детей в возрасте от 6 до 12 лет. За процессом наблюдают технические эксперты ФИФА Светлана Кашуба и Ровшан Мередов.

«Считаю, что у футбола в Туркменистане большое будущее. Для больших успехов нужно время», – отметила Кашуба в беседе с пресс-службой ФФТ.

По словам эксперта, которая впервые посетила Туркменистан, ее поразила хорошая инфраструктура и наличие больших стадионов в стране. «В последнее время развитие футбола в Туркменистане заметно, потому что в управлении футболом работают опытные специалисты», – подчеркнула она.

Молодым туркменским футболистам и тренерам Кашуба посоветовала любить футбол, не бояться трудностей, поддерживать физическую форму и получать удовольствие от игры. «Тогда успех будет вам благоволить», – заключила технический эксперт ФИФА.