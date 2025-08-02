Управление рисками в морских портах обсудили на региональном семинаре в Туркменбаши

В Международном морском порту Туркменбаши 28–29 июля проходил региональный учебный семинар на тему «Безопасность и управление рисками в морских портах», организованный Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Государственной таможенной службой Туркменистана.

Как сообщается на сайте таможенной службы, в семинаре приняли участие представители Туркменистана, Азербайджана, Албании, Черногории, Казахстана, Пакистана, УНП ООН и других международных партнёров.

Особое внимание было уделено укреплению правовой базы контейнерных перевозок и развитию международного сотрудничества в этой сфере.

Участники высоко оценили условия, созданные в таможенных органах Туркменистана для эффективного осуществления контроля, а также потенциал Международного морского порта Туркменбаши в деле содействия развитию международной торговли, отмечает источник.