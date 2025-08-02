Туркменские спортсмены участвуют в Молодежных киберспортивных играх СНГ

Молодые спортсмены из Туркменистана участвуют в ежегодных Молодежных киберспортивных играх Содружества, очный этап которых открылся 30 июля.

Организатором турнира выступило Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» – базовая организация государств-участников СНГ по работе с молодежью. Об этом сообщается на сайте Исполкома СНГ.

Участниками очного этапа Игр стали молодые спортсмены из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, прошедшие отборочный этап в онлайн – формате.

Приветствие организаторам, участникам и гостям соревнований направил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. В нем он выразил признательность организаторам турнира за продуманный многоуровневый формат Игр с использованием современных информационных технологий, что позволило воплотить в жизнь молодежи стран Содружества одно из самых доступных и востребованных мероприятий.