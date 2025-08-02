Туркменистан инвестирует $5 млн в модернизацию порта Тургунди в Афганистане

Туркменистан и Афганистан подписали контракт на развитие и инвестирование в расширение сухого порта Тургунди в афганской провинции Герат. Об этом сообщает информационный портал Tolo News.

Согласно соглашению, первоначальные инвестиции в расширение порта составят $5 млн. Проект предусматривает строительство складов, проектирование и создание новых объектов для погрузки и разгрузки коммерческих грузов.

Как подтвердило министерство общественных работ Афганистана, контракт подписан между Управлением железных дорог министерства и туркменской государственной железнодорожной строительной компанией «Демирёллары гурлушык». Сделка является частью более широких двусторонних усилий по согласованию железнодорожных сетей двух стран и упрощению трансграничной торговли.

«Соглашение предусматривает строительство новых складов и объектов, которые будут задействованы для обработки грузов вдоль железнодорожной линии Тургунди – Герат», – заявил пресс-секретарь министерства общественных работ Афганистана Мохаммад Ашраф Хакшенас.

По его словам, инвестиции будут осуществляться Туркменистаном, однако реализация проекта пройдет на территории Афганистана в соответствии с национальным законодательством. «По завершении проекта затраты будут возмещены туркменской компании за счет доходов, полученных от эксплуатации объектов», – добавил Хакшенас.

Ожидается, что реализация проекта увеличит торговый транзит между Афганистаном и Туркменистаном, что будет способствовать более широкой региональной экономической интеграции.

Туркменистан является одним из ключевых экономических и торговых партнеров Афганистана. Помимо поставок электроэнергии, нефти и газа, страны сотрудничают в рамках крупных региональных проектов, включая газопровод ТАПИ, развитие оптоволоконных сетей и железнодорожной инфраструктуры, отмечает Tolo news.