Путин с готовностью принял предложение Лаоса подарить России пару слонов

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на намерение руководства Лаоса преподнести в дар пару слонов по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает ТАСС.

«Слон является символом нашей страны, страны «миллиона слонов», символом мира и благополучия», – заявил на переговорах президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит. Животные будут размещены в зоопарке Санкт-Петербурга, транспортировка планируется в ближайшее время.

«В хозяйстве пригодятся, спасибо!», – ответил российский лидер.