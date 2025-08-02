Правительство Туркменистана ушло в трудовой отпуск

Члены правительства Туркменистана, за исключением руководителей сельскохозяйственного комплекса и хякимов велаятов, с 1 августа ушли в очередной трудовой отпуск.

Как отмечалось в выступлении главы государства по итогам расширенного заседания Кабинета Министров, отпуск следует провести в санаториях страны и Национальной туристической зоне «Аваза».

Президент также подчеркнул, что все руководители во время отпуска должны принять участие в организации работы Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Мероприятие запланировано на 4-8 августа в Авазе.