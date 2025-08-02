В Туркменистане в Дашогузском велаяте прошел отборочный тур телеконкурса «Ýaňlan, Diýarym!»

В рамках конкурса на соискание премии Президента Туркменистана «Золотой век туркмен» в Дашогузском велаяте прошел отборочный этап телеконкурса молодых непрофессиональных вокалистов «Ýaňlan, Diýarym!».

В конкурсе, который проходил в Дашогузе на площади перед зданием Белой юрты туркмен, приняли участие 10 молодых певцов Дашогузского велаята, победивших в отборочных турах, которые проводились во всех этрапах и городах региона. Об этом сообщается в газете «Туркменистан».

По итогам конкурса победителями стали Ыхлас Атакеев, исполнитель из Дома культуры Куняургенчского этрапа и Ровшен Какаев, самодеятельный исполнитель из Акдепинского района, завоевавшие первое и второе места соответственно.

Победители получили право участвовать в национальном туре телеконкурса, который соберет лучших участников со всей страны.