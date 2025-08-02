В МИД Туркменистана прошла встреча с послом Таиланда, завершающим дипмиссию в Ашхабаде

Вчера заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Таиланд в Туркменистане Апиратом Сугондхабхиромом (с резиденцией в Анкаре), завершающим свою дипломатическую миссию в Ашхабаде.

Стороны оценили нынешний уровень развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменской стороной подчеркнут вклад Таиланда в подготовку к Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, намеченной к проведению в ближайшие дни в Национальной туристической зоне «Аваза».

Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив развития сотрудничества по культурно-гуманитарной линии. Посол выразил заинтересованность своей страны в налаживании межвузовского сотрудничества с Туркменистаном.