Всемирный день рейнджеров отметили в Туркменистане

В Туркменистане 31 июля на национальном уровне отметили Всемирный день рейнджеров.

Для празднования профессионального праздника лесных инспекторов в здании Копетдагского государственного природного заповедника была проведена совместная акция Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и организации Conservation X Labs. Об этом сообщается на сайте министерства.

В рамках акции сюда были приглашены лучшие инспекторы от каждого государственного заповедника и велаятских управлений охраны окружающей среды. Во время встречи участники поделились опытом работы по инспектированию особо охраняемых природных территорий, а также были представлены результаты работы по сохранению биоразнообразия с использованием фотоловушек на примере Копетдагского заповедника.

Для приглашённых гостей была проведена ознакомительная экскурсия по музею Копетдагского заповедника.

Акция увенчалась торжественным награждением особо отличившихся в работе лесных инспекторов от каждого заповедника и велаятских Управлений охраны окружающей среды. Им были вручены ценные подарки и сертификаты.

Всемирный день рейнджеров отмечается в Туркменистане каждый год с целью стимулирования нелёгкой работы природоохранных инспекторов.

Этот день служит ярким напоминанием о жизненно важной роли, которую инспекторы парков и заповедников играют в усилиях по сохранению природы во всем мире, и об опасностях, с которыми они сталкиваются при исполнении служебных обязанностей.