Василий Церетели поздравил участников предстоящего российско-туркменского концерта в Москве

Президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ Василий Церетели направил приветственное поздравление участникам российско-туркменского концерта «Музыка мира, музыка дружбы и братства» в Москве, посвященного Международному году мира и доверия. Ниже полностью приводим текст поздравления.

«Искренне рад приветствовать организаторов, участников и гостей российско-туркменского концерта «Музыка мира, музыка дружбы и братства» в прославленном Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Хотелось отметить особую атмосферу, которую создает художественная выставка, раскрывающая глубокий смысл этого торжества.

В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мероприятие приобретает исключительную актуальность, являясь эпохальным событием, объединяющим народы России и Туркменистана. Своевременность событию сообщает также инициатива Туркменистана, поддержанная Генеральной Ассамблеей ООН, о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Название концерта глубоко символично. Оно вдохновлено фундаментальным трудом Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Музыка мира, музыка дружбы и братства». Книга посвящена жизни и творчеству легендарного сказителя Шукура-бахши. Автор пишет о созидательной силе искусства, преодолевающей вражду, сеющей в сердцах мир и любовь. Эта идея лежит в основе истории о музыкальном состязании Шукура-бахши, на котором он одержал победу над врагами, предложив вместо кровавой сечи свое искусство.

Важно отметить, что Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов является Почётным зарубежным членом Российской академии художеств с 2011 года, что свидетельствует о значимости его вклада в развитие международного культурного сотрудничества.

С 2015 года ежегодно на площадках Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели проводится Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, который является знаковым событием в культурной жизни Москвы.

Отрадно констатировать, что данный проект динамично развивается, обогащается новыми идеями и замыслами, привлекает новых участников. На протяжении десяти лет фестиваль искусств пользуется заслуженной славой одного из наиболее ярких культурных событий, приуроченных ко Дню народного единства.

Убежден, что музыка и живопись народов всегда будут оставаться универсальным языком дружбы, напоминая о непреходящей ценности доверия и мира.

Искренне желаю всем участникам и гостям прекрасного вечера и незабываемых впечатлений!».

Напомним, что концерт состоится В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского 15 августа.