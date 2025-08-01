IV международный форум «Содружество моды» пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге

19-21 ноября в штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге состоится IV международный форум «Содружество моды», который объединит собой представителей легкой промышленности и дизайнеров из стран СНГ. Об этом сообщается на сайте форума.

Работа будет организована по шести тематическим блокам: экономика и инвестиции, производство, креативные индустрии, культурные традиции, образование и кадры, а также красота и здоровье.

В рамках форума в Екатерининском зале Таврического дворца пройдут два модных показа: 20 ноября показ коллекций российских дизайнеров, 21 ноября — показ коллекций стран-участниц СНГ.

В дни проведения форума в Таврическом дворце откроется выставка, посвященная национальному костюму, при содействии Российского экспортного центра будет работать биржа деловых контактов.

Напомним, что в прошлом году в III международном форуме «Содружество моды» принимали участие представители Туркменистана. В модном показе свою коллекцию под брендом EMINESS показала дизайнер из Туркменистана Сельби Султанова.