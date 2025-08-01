GIZ в Туркменистане объявило о новой вакансии
Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) в Ашхабаде объявило вакансию ассистента проекта «ЕС за зеленый Туркменистан: Политический диалог и действия по борьбе с изменением климата» на 2024–2028 годы с полной занятостью.
Основные задачи ассистента:
- Управление офисом;
- Техническая поддержка проекта;
- Организационные, логистические и административные задачи;
- Прочие обязанности/дополнительные задачи.
Требуемые квалификации, компетенции и опыт:
- Высшее образование ((BSc/BA)) в области социальных и гуманитарных наук, экономики, права, международных отношений или аналогичной области. Профессиональный опыт не менее 2 лет общего профессионального опыта; опыт организационной поддержки проектов; опыт обработки и форматирования документации; опыт взаимодействия с внешними клиентами и/или государственными органами является преимуществом; опыт письменного и устного перевода является преимуществом; опыт работы с международными программами является преимуществом.
Другие знания, дополнительные компетенции:
- Умение хорошо излагать свои мысли как устно, так и письменно на английском, туркменском и русском языках; грамотный, ориентированный на целевую аудиторию стиль; знание немецкого языка будет преимуществом;
- Отличные практические навыки работы с ИКТ-технологиями (соответствующее программное обеспечение, телефон, электронная почта, интернет) и компьютерными приложениями (например, MS Office);
- Высокие навыки межличностного общения и способность эффективно работать с широким кругом заинтересованных лиц в разнообразном сообществе;
- Способность легко адаптироваться к новым ситуациям и работать в стрессовых ситуациях;
- Хорошие навыки самоорганизации и организаторские способности.
Подробно с проектом и вакансией можно ознакомиться здесь.
Кандидатам, соответствующим требованиям, предлагается направить мотивационное письмо и резюме на английском языке на следующий адрес электронной почты: giz-turkmenistan@giz.de
В теме письма, пожалуйста, укажите должность, на которую вы претендуете.
Крайний срок подачи заявок: 11.08.2025, 18:00.