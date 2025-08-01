GIZ в Туркменистане объявило о новой вакансии

Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ) в Ашхабаде объявило вакансию ассистента проекта «ЕС за зеленый Туркменистан: Политический диалог и действия по борьбе с изменением климата» на 2024–2028 годы с полной занятостью.

Основные задачи ассистента:

Управление офисом; Техническая поддержка проекта; Организационные, логистические и административные задачи; Прочие обязанности/дополнительные задачи.

Требуемые квалификации, компетенции и опыт:

Высшее образование ((BSc/BA)) в области социальных и гуманитарных наук, экономики, права, международных отношений или аналогичной области. Профессиональный опыт не менее 2 лет общего профессионального опыта; опыт организационной поддержки проектов; опыт обработки и форматирования документации; опыт взаимодействия с внешними клиентами и/или государственными органами является преимуществом; опыт письменного и устного перевода является преимуществом; опыт работы с международными программами является преимуществом.

Другие знания, дополнительные компетенции:

Умение хорошо излагать свои мысли как устно, так и письменно на английском, туркменском и русском языках; грамотный, ориентированный на целевую аудиторию стиль; знание немецкого языка будет преимуществом;

Отличные практические навыки работы с ИКТ-технологиями (соответствующее программное обеспечение, телефон, электронная почта, интернет) и компьютерными приложениями (например, MS Office);

Высокие навыки межличностного общения и способность эффективно работать с широким кругом заинтересованных лиц в разнообразном сообществе;

Способность легко адаптироваться к новым ситуациям и работать в стрессовых ситуациях;

Хорошие навыки самоорганизации и организаторские способности.

Подробно с проектом и вакансией можно ознакомиться здесь.

Кандидатам, соответствующим требованиям, предлагается направить мотивационное письмо и резюме на английском языке на следующий адрес электронной почты: giz-turkmenistan@giz.de

В теме письма, пожалуйста, укажите должность, на которую вы претендуете.

Крайний срок подачи заявок: 11.08.2025, 18:00.