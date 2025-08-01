Посольство ФРГ в Ашхабаде сообщило об отмене возможности подачи апелляции на отказ в визе

Посольство Федеративной Республики Германия в Туркменистане на своем сайте сообщило о том, что Федеральным министерством иностранных дел ФРГ было принято решение с 1 июля 2025 года отменить по всему миру возможность подачи апелляции на отклонение заявлений о выдаче визы.

Данное решение опирается на результаты проведенного во многих германских визовых отделах пилотного проекта, в рамках которого начиная с 1 июня 2023 года проверялась возможность отмены процедуры подачи апелляции при оформлении как шенгенских, так и национальных виз.

Оценка результатов показала, что благодаря отмене возможности подачи апелляции в визовых отделах освободились отчасти значительные кадровые ресурсы для обработки большего количества заявлений о выдаче визы. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года было обработано большее количество заявлений о выдаче как национальной, так и шенгенской визы и сократились сроки ожидания.

Посольство отмечает, что надлежащая правовая защита остается обеспеченной и в будущем, так как отмена возможности подачи апелляции не влияет на предусмотренное законом право обращаться в суд. Кроме того, у всех заявителей есть возможность при отклонении заявления о выдаче визы в любое время вновь подать такое заявление.