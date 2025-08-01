Мингазов принял участие в презентации новой формы «Китчи»

Туркменский полузащитник Руслан Мингазов принял участие в презентации новой формы гонконгского «Китчи» на сезон-2025/26.

Как сообщила пресс-служба клуба, новая форма выполнена в темно-синих тонах с асимметричным дизайном. По груди и рукавам проходят тонкие полуночно-синие линии, напоминающие водные потоки. Узор плавно переходит на спину футболки, а по бокам добавлены неоновые розовые акценты. Каждый комплект имеет индивидуальный рисунок.

33-летний Мингазов выступает за «Китчи» с апреля 2022 года. В июне он продлил контракт с клубом до 31 мая 2026 года. За время в команде туркменский футболист провел 68 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 голевые передачи.

По информации портала Transfermarkt, игрок провел 30 матчей за национальную сборную Туркменистана, отличившись 6 забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в 200 тыс. евро.

В прошедшем сезоне «Китчи» занял четвертое место в Премьер-лиге Гонконга.