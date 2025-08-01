Главы МИД Туркменистана и Сейшел обсудили двустороннее сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и туризма Республики Сейшельские Острова Сильвестром Радегондом.

Как сообщили в МИД Туркменистана, главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в сферах взаимного интереса.

Отдельное внимание было уделено подготовке к Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3).