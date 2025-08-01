В Туркменистане завершен проект ПРООН по оценке сейсмических рисков

Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане совместно с Правительством Туркменистана официально завершили проект «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения», ставший ключевым этапом в развитии системы снижения рисков стихийных бедствий в стране.

Проект осуществлялся в период с 2018 по 2025 год и сыграл ключевую роль в укреплении устойчивости Туркменистана к сейсмическим угрозам, особенно в столице, а также заложил прочную основу для подготовки к чрезвычайным ситуациям по всей стране.

Заключительное заседание проектного совета прошло 28 июля в здании ООН в Ашхабаде.

«Этот проект является знаменательным достижением в нашем многолетнем сотрудничестве с Правительством Туркменистана», — отметила г-жа Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Он не только помог стране создать передовые инструменты и институциональный потенциал для управления сейсмическим риском, но и укрепил нашу общую приверженность защите жизни людей, инфраструктуры и будущего развития от стихийных бедствий. Наследие этой инициативы будет и впредь защищать сообщества и инфраструктуру по всему Туркменистану, укрепляя готовность и устойчивость страны к будущим стихийным бедствиям. Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать Туркменистан на пути к более безопасному и устойчивому будущему». Туркменские ювелирные изделия

Финансируемый преимущественно Правительством Туркменистана при дополнительной поддержке ПРООН, проект достиг значительных результатов в трёх ключевых направлениях:

Оценка сейсмических рисков в Ашхабаде: впервые в Туркменистане были разработаны две цифровые платформы на основе ГИС — ASTERHAZ и ASTERRISK — для оценки сейсмических опасностей и рисков. Проведена детальная оценка сейсмического риска, включая картирование сейсмической опасности, анализ активных тектонических разломов и микрорайонирование. В пилотном участке проведена инструментально обследованы более 40 зданий и свыше 10 образовательных учреждений на предмет сейсмической уязвимости. Повышение институционального потенциала: институту сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана передано современное научное оборудование и программное обеспечение стоимостью более 650,000 долларов США. Более 100 экспертов прошли специализированные тренинги. Разработаны и распространены учебные материалы, включая трехъязычный Терминологический словарь и Учебник по оценке сейсмических рисков. Готовность к бедствиям и законодательство: для ключевых министерств подготовлены национальные методические рекомендации по готовности к землетрясениям и снижению сейсмической уязвимости. Создан централизованный центр обработки сейсмических данных, а также разработаны рекомендации по совершенствованию систем сейсмического мониторинга. Подготовлен новый проект закона «Об обеспечении сейсмической безопасности» для укрепления национальной законодательной базы в области снижения рисков стихийных бедствий.



Успех проекта стал возможен благодаря активной поддержке Правительства Туркменистана, включая Институт сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и других ключевых государственных ведомств — Министерств обороны, Министерства образования, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства строительства и архитектуры, а также Научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства Туркменистана. Региональное сотрудничество с сейсмологическими институтами Узбекистана, Таджикистана и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) сыграло важную роль в достижении результатов.

«ПРООН твёрдо намерена продолжать стратегическое партнёрство с Правительством Туркменистана», — подчеркнула г-жа Саакян. — «Опираясь на достижения этого проекта, мы готовы поддержать следующий этап — расширение знаний, укрепление институциональных систем и содействие тому, чтобы никто не остался в стороне на пути к более безопасному, устойчивому и готовому к чрезвычайным ситуациям Туркменистану”. Туркменские ювелирные изделия

Завершение данного проекта — это не завершение работы, а важный этап на пути к дальнейшему укреплению сейсмической устойчивости по всей стране. Разработана концепция второго этапа проекта, который расширит оценку сейсмических рисков на другие зоны высокого риска, включая Аркадаг, Балканабат, Туркменбаши и Национальную туристическую зону Аваза. Будет продолжена интеграция образовательных программ и повышение общественной осведомленности о сейсмических рисках в повестку развития Туркменистана, сообщается в пресс-релизе ПРООН.