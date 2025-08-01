В Ашхабаде молодежь обсудила выступление генсека ООН об эпохе чистой энергетики

30 июля глава офиса Постоянного координатора ООН в Туркменистане Сельби Ханова провела встречу с участниками молодежного Эко-лагеря ЮНИСЕФ, для того, чтобы обсудить недавнее обращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша «Момент возможностей: форсирование наступления эпохи чистой энергетики» на тему изменения климата.

В обращении было подчеркнуто, что мир находится на пороге исторического перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергии.

Молодые участники встречи, просмотрев видеовыступление генсека ООН, обсудили, как каждый человек может внести вклад в сохранение планеты.

«После просмотра обращения Генерального секретаря ООН я понял, насколько серьёзна климатическая ситуация. Даже маленькие шаги со стороны молодежи могут изменить будущее к лучшему», — отметил участник Эко-лагеря Ресул Тайджанов.

Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на сложные геополитические и экологические условия, революция в области чистой энергетики уже началась. В 2024 году инвестиции в чистую энергию достигли 2 триллионов долларов, превысив инвестиции в ископаемое топливо, что доказывает эффективность и доступность возобновляемых источников.

Молодёжь выразила готовность продвигать устойчивые практики и поддерживать переход к более чистому и справедливому энергетическому будущему, сообщается на сайте ООН.