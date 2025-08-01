В Ашхабаде изменят маршруты двух автобусов из-за работ на проспекте Копетдаг

Пассажирское автотранспортное предприятие Ашхабада с 1 августа временно изменит маршруты двух автобусных линий в связи с ремонтными работами на проспекте Копетдаг.

Как сообщили в предприятии, изменения коснутся 100-го маршрута «Teke bazar – Arkadag şäheri» и 45-го маршрута «Teke bazar – Gökdere».

Автобусы будут следовать по измененной схеме: с улицы Görogly поворачивать на север от шоссе Abadan Jülge, затем с проспетка Abadan направляться на запад по проспекту Gurbansoltan Eje и далее на юг до проспекта Gökdere.

Конечными пунктами остаются кольцевая развязка «Akhan» города Аркадага и детский оздоровительный центр в Gökdere (Çüli).

Обратный путь будет проходить по той же схеме до улицы Görogly.

Сроки завершения ремонтных работ не уточняются.