Андреа Пирло возглавил клуб второй лиги ОАЭ

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло назначен главным тренером футбольного клуба «Дубай Юнайтед», выступающего во второй лиге ОАЭ. Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на два года, сообщила пресс-служба клуба.

«Мы гордимся тем, что Андреа стал членом семьи «Дубай Юнайтед». Он воплощает ценности и амбиции нашего клуба, и мы уверены, что он сыграет ключевую роль в выходе команды на новый уровень», – заявил генеральный директор клуба Илие Чебану.

Последним местом работы Пирло была «Сампдория», которую он возглавлял с июня 2023 года по август 2024 года. Ранее итальянский специалист тренировал туринский «Ювентус», с которым завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также турецкий «Фатих Карагюмрюк».

Как игрок Пирло дважды становился чемпионом Италии в составе «Милана», с которым также по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, завоевывал Кубок и Суперкубок Италии. В «Ювентусе» он четырежды становился чемпионом страны, дважды завоевывал Суперкубок Италии и один раз брал Кубок Италии.