Авиакомпания «Туркменистан» возобновит полеты между Ашхабадом и Туркменбаши в августе

Авиакомпания «Туркменистан» с 11 августа возобновит регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Туркменбаши – Ашхабад. Об этом свидетельствует обновленное расписание внутренних перевозок перевозчика.

В настоящее время самолеты авиакомпании, вылетающие из Ашхабада и велаятов страны, прибывают в Международный аэропорт Балканабада.

Согласно новому расписанию, между столицей Туркменистана и городом Туркменбаши будут выполняться ежедневные рейсы. Постоянные рейсы T5-241 и T5-247 будут отправляться из Ашхабада в 06:20 и 18:20 соответственно, время в пути составит один час.

Кроме того, в период с 11 августа по 1 сентября 2025 года авиакомпания введет дополнительные рейсы: T5-245 (ежедневно в 10:40), T5-249 (по понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 22:05) и T5-243 (по четвергам в 22:40).

Обратные рейсы из Туркменбаши в Ашхабад будут выполняться по аналогичному графику. Постоянные рейсы T5-242 и T5-248 запланированы на 08:30 и 20:30, а дополнительные летние рейсы – T5-246 (12:40), T5-250 и T5-244 (в зависимости от дня недели – после полуночи).

Помимо маршрута Ашхабад-Туркменбаши, авиакомпания «Туркменистан» продолжает выполнять регулярные внутренние рейсы в другие крупные города страны, включая Дашогуз, Туркменабад, Мары, Балканабад и Керки.

Ознакомиться подробнее с расписание можно на сайте turkmenistanairlines.tm.