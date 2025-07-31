Туркменские вузы введут 13 новых направлений с нового учебного года

В высших учебных заведениях Туркменистана с нового 2025-2026 учебного года будут действовать 13 новых направлений подготовки: четыре по программе специалитета, пять по программе бакалавриата и четыре по программе магистратуры, сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Нововведения коснутся шести ведущих вузов страны: Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций, Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана, Государственного энергетического института Туркменистана, Туркменского государственного архитектурно-строительного института, Туркменского государственного института финансов и Туркменского государственного института экономики и управления.

Среди новых специальностей – «Организация перевозки грузов на железнодорожном транспорте», «Автоматизация и информирование железнодорожного транспорта», «Системы искусственного интеллекта и анализа данных», «Системы управления информацией», «Информационные системы и технологии», «Банковское дело и финансы», «Налоговый менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономика и анализ данных», «Международные финансы», «Экономика и статистика», «Финансы и кредит», «Энергосберегающие технологии и энергетический менеджмент».