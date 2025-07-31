Туркменистан заинтересован в расширении торгово-экономических отношений с Пакистаном

Вчера в Посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась встреча с высокопоставленным политиком и главой Группы дипломатической дружбы Пакистана Мухаммадом Али Дуррани.

Как сообщается на сайте туркменского посольства, гостю была презентована внешнеполитическая концепция постоянного нейтралитета Туркменистана, а также торгово-экономические возможности, инвестиционный потенциал страны и благоприятные условия для международного партнёрства.

Туркменская сторона, в частности, отметила свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и расширении торгово-экономических отношений с Пакистаном.

Стороны рассмотрели возможные шаги по расширению сотрудничества между бизнес-сообществами Туркменистана и Пакистана.

Среди предложений — проведение совместных выставок, обмен бизнес-делегациями, инвестиционные форумы и другие форматы для развития экономических связей.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии двустороннего диалога и укреплении партнёрских отношений, отмечает источник.