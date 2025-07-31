Президент Туркменистана проверил готовность к конференции ООН в Авазе 

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят для проверки готовности к проведению Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает TDH.

Заместитель председателя кабмина, министр иностранных дел Рашид Мередов доложил Президенту о проделанной работе по подготовке комплекса для международного форума. В частности, завершено благоустройство территории и создание комфортных условий для участников конференции, включая возможности для отдыха и прогулок по парку, а также налажена система обслуживания.

Глава государства подчеркнул важность предстоящего международного форума, отметив, что решение о его проведении в Туркменистане «наглядно демонстрирует последовательное наращивание конструктивного сотрудничества» и отвечает интересам всеобщего благополучия и прогресса. Сердар Бердымухамедов напомнил, что стратегическое партнерство с ООН является одним из приоритетов внешней политики страны.

В конференции ожидается участие делегаций высокого уровня развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, других государств-членов ООН, представителей международных и региональных организаций, законодательных органов, финансовых институтов и частного сектора.

В рамках форума запланированы мероприятия политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной направленности. Президент также посетил национальную туристическую зону «Аваза», где будут проходить культурные мероприятия конференции.

Сердар Бердымухамедов поручил обеспечить организацию форума на высоком уровне и по завершении рабочего визита вернулся в Ашхабад.