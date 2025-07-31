По инициативе Посольства Туркменистана в Астане прошла двухдневная акция

В городе Астане на экране монитора, установленного на центральной набережной, в течение двух дней демонстрировалось цветное изображение логотипа «2025 год — Международный год мира и доверия».

Акция была инициирована Посольством Туркменистана в Республике Казахстан в честь Международного года мира и доверия, а также в связи с празднованием 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Это мероприятие является символом активной поддержки Казахстана миролюбивых инициатив Туркменистана на международной арене и уважения к братскому туркменскому народу, а также свидетельствует о высоком уровне традиционных туркмено-казахстанских отношений, сообщается на сайте туркменского дипведомства.