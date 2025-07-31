Посол ОБСЕ в Ашхабаде поблагодарил Туркменистан за вклад в укрепление безопасности

1 августа государства-участники ОБСЕ празднуют знаменательную дату – полвека со дня подписания Хельсинкского Заключительного акта 1975 года, который заложил основы крупнейшей в мире региональной организации по безопасности. Об этом заявил посол Джон МакГрегор, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде, в статье, опубликованной в газете «Нейтральный Туркменистан».

По словам дипломата, подписание документа ознаменовало исторический прорыв в отношениях между Востоком и Западом – странами Варшавского договора и НАТО сумели достичь консенсуса по ключевым вопросам безопасности. Хельсинкский Заключительный акт сформулировал так называемый «Декалог» – десять принципов, включающих суверенное равенство государств, отказ от применения силы, нерушимость границ, территориальную целостность и мирное разрешение споров.

МакГрегор подчеркнул, что документ заложил беспрецедентный механизм укрепления доверия между государствами с различными политическими системами, основанный на принципе: диалог ведет к пониманию, понимание – к доверию, доверие – к уменьшению конфликтов и содействию миру.

Посол отметил символичность того, что ОБСЕ отмечает юбилей в год 30-летия статуса постоянного нейтралитета Туркменистана и в Международный год мира и доверия, объявленный по инициативе нейтрального Туркменистана резолюцией Генассамблеи ООН.

За четыре года работы в Ашхабаде МакГрегор наблюдал, как внешняя политика Туркменистана, основанная на принципах ОБСЕ, вносит значительный вклад в развитие диалога и укрепление мира в регионе. Завершая миссию в Туркменистане, посол выразил признательность Президенту страны и всем партнерам за конструктивное сотрудничество.

Сегодня ОБСЕ объединяет 57 государств-участников и представляет интересы более миллиарда человек, работая по трем измерениям безопасности: военно-политическому, экономико-экологическому и гуманитарному.