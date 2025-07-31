ОБСЕ провела семинар по климатической дипломатии для студентов в Ашхабаде

Около 35 студентов из высших учебных заведений Туркменистана приняли участие в семинаре «Участие молодежи в переговорах по вопросам климата, безопасности и сотрудничества: передовая практика ОБСЕ», который организовал Центр ОБСЕ в Ашхабаде.

Мероприятие было направлено на формирование практических навыков дипломатического общения и ведения переговоров у представителей молодежи, участвующих в Молодежной климатической летней школе ЮНИСЕФ 2025.

В ходе семинара участники ознакомились с экологическими инициативами ОБСЕ в рамках комплексного подхода организации к безопасности, а также рассмотрели вопросы интеграции гендерных аспектов в стратегическую повестку ОБСЕ по содействию равенству и инклюзивности.

«Голоса молодых людей не просто нужны – они необходимы», – заявил исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ Уильям Лиф. По его словам, во всем регионе ОБСЕ молодые женщины и мужчины возглавляют местные экологические инициативы, внедряют инновации для обеспечения устойчивости к изменению климата и способствуют диалогу в своих сообществах.

«Для того чтобы их идеи воплотились в жизнь, а их активность могла больше влиять на политику, мы должны делать еще больше, чтобы у молодежи были более широкие возможности для значимого участия», – подчеркнул Лиф.

Модераторами семинара выступили финалистки программы «Молодые женщины за мир» ОБСЕ из Центральной Азии, которая финансируется Евросоюзом. Они обсудили роль молодежи в переговорах по вопросам климата, водных ресурсов и безопасности, подчеркнув важность голоса Центральной Азии в глобальном сотрудничестве.

Участники проанализировали взаимосвязь между климатом, водой и безопасностью в глобальных переговорах и изучили возможности для активного участия в дипломатии по вопросам климата и безопасности. В рамках сессии по навыкам ведения переговоров они ознакомились с практическими инструментами и примерами успешной практики.

По итогам семинара участники совместно разработали проект молодежного заявления, затрагивающего климатическую безопасность, гендерное равенство и региональное сотрудничество. Документ будет подготовлен для включения в Национальное молодежное заявление для COP30.

В семинаре приняли участие студенты Института международных отношений МИД Туркменистана, Туркменского государственного института архитектуры и строительства, Международного нефтегазового университета имени Ягшыгельды Какаева, Государственного медицинского университета имени Мырата Гаррыева и Инженерно-технического университета Туркменистана имени Огуз Хана.