Китай ввел безвизовый режим для граждан 75 стран

Китай ввел в одностороннем порядке или по взаимному соглашению безвизовый режим для граждан 75 стран в рамках усилий по оптимизации визовых правил и содействию международным обменам. Об этом заявил начальник Государственного управления по делам миграции КНР Ван Чжичжун на пресс-конференции в среду, сообщает агентство Синьхуа.

За период с 2021 по 2025 год значительно расширились возможности безвизового транзита через территорию КНР. Количество стран, граждане которых могут воспользоваться такой возможностью, увеличилось до 55. Число контрольно-пропускных пунктов для въезда в страну выросло до 60, охватив 24 провинции, автономных района и города центрального подчинения.

Кроме того, максимальный срок безвизового транзита был продлен до 240 часов (10 суток), что существенно облегчает планирование поездок для иностранных граждан.

По словам Ван Чжичжуна, принятые меры значительно упростили посещение Китая иностранными туристами, бизнесменами и другими категориями путешественников.

«Многие иностранные гости на основе личного опыта смогли получить представление о настоящем и многогранном Китае», – отметил глава ведомства.