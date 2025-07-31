В Туркменистане 1 сентября откроется университет промышленников и предпринимателей

Международный университет промышленников и предпринимателей откроется в Туркменистане 1 сентября, в День знаний и студенческой молодежи. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Торжественная церемония открытия нового образовательного учреждения станет одним из центральных событий праздника. Для первокурсников этот день будет особенно значимым – они станут первыми студентами университета.

Как сообщает издание, в Туркменистане на днях завершился прием документов от абитуриентов в высшие учебные заведения. С 30 июля в вузах страны началась сдача вступительных экзаменов.

Новый университет ведет набор студентов на программы бакалавриата по восьми направлениям подготовки: архитектура; техника и технология строительства; информатика и вычислительная техника; машиностроение; сельское, лесное и рыбное хозяйство; ветеринария и зоотехния; экономика и управление; юриспруденция.

Ранее сообщалось, что в новый вуз наберут 500 студентов.