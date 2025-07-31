В Туркменистане Сейдинский НПЗ переработал за полугодие 269,4 тыс. тонн нефти

Сейдинский нефтеперерабатывающий завод в Лебапском велаяте Туркменистана за первое полугодие 2025 года переработал 269,4 тыс. тонн нефти, увеличив объемы производства на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

Предприятие произвело 62,7 тыс. тонн дизельного топлива, 127,4 тыс. тонн бензина и 12,4 тыс. тонн битума.

Положительная динамика отмечается и в других отраслях велаята. Производство сжиженного углеводородного газа составило 12 тыс. тонн, превысив прошлогодние показатели на 5,4% (на 600 тонн).

Значительный рост продемонстрировал цементный завод «Lebap», мощности которого удвоились после запуска второй очереди в 2024 году. За шесть месяцев предприятие выпустило 743,6 тыс. тонн цемента – на 239 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В текстильной промышленности велаята объем производства хлопковой пряжи достиг 236,5 млн манатов, швейных и текстильных изделий – 386,7 млн манатов.