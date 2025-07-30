Туркменские шахматисты завоевали 6 медалей на чемпионате Центральной Азии

Сборная Туркменистана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Центральной Азии по шахматам среди юношей и девушек, который прошел в Чолпан-Ате (Кыргызстан). Туркменские спортсмены завоевали 6 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Об этом сообщили в Шахматной федерации Туркменистана.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Узбекистана, замкнули тройку призеров кыргызские шахматисты. Турнир объединил 425 участников из пяти центральноазиатских стран, которые соревновались в 12 возрастных категориях среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Призеры от Туркменистана:

Золотые медали завоевали Чарыхеким Чарыев (академия «Кушт Алеми», Ашхабад) в категории мальчиков до 8 лет и Анна Чарыева (Марыйский велаят) среди девочек до 8 лет.

Серебряными призерами стали Максат Авлиякулиев (Лебапский велаят) в категории мальчиков до 10 лет, Алихан Батыров (Марыйский велаят) среди мальчиков до 12 лет и Джахан Реджепова (Лебапский велаят) в категории девочек до 16 лет.

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Бронзовую медаль получила Небахат Мурадова (Лебапский велаят) в категории девочек до 14 лет.

Впервые на чемпионате Центральной Азии присваивались прямые спортивные титулы по решению Международной шахматной федерации (FIDE). Все призеры от Туркменистана получили звания кандидата в мастера спорта FIDE, а Джахан Реджепова удостоилась звания мастера FIDE среди женщин.

«Второе общекомандное место по итогам чемпионата Центральной Азии является особо значимым результатом для нас», – отметил президент Шахматной федерации Туркменистана Вепа Мяликгулыев. По его словам, в туркменских шахматах начинается новый этап повышения конкурентоспособности на юношеском уровне.