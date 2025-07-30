Туркменистан и Азербайджан договорились активизировать энергетическое сотрудничество

Туркменистан и Азербайджан достигли договоренности о расширении взаимодействия в энергетической и нефтегазовой сферах. Соответствующие решения приняты по итогам 8-го заседания Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменскую делегацию на переговорах возглавил заместитель председателя Кабинета Министров Нокергулы Атагулыев, азербайджанскую сторону представлял министр экономики Микаил Джаббаров.

Стороны подчеркнули наличие больших возможностей для укрепления партнерства не только в энергетике, но и в химической промышленности, транспорте и связи, сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также в сфере охраны окружающей среды.

Кроме того, участники переговоров обсудили необходимость более активного участия представителей частного сектора обеих стран в торговых мероприятиях, выставках и форумах.